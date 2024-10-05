Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Narkotik dedektör köpeğiyle adreslerde yapılan aramada,150,42 gram sentetik uyuşturucu, 33 sentetik ecza, ruhsatsız 3 av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.