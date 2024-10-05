Niğde'de ilk kez mesane tümörü ameliyatı gerçekleştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez mesane tümörü ameliyatı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 73 yaşındaki mesane kanseri hastanın, ilk defa uygulanan radikal sistektomi üriner diversiyon cerrahisiyle sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve ameliyatı gerçekleştiren Dr. Kadir Böcü, operasyonun hastanenin üroloji bölümünün en kapsamlı ve radikal cerrahi işlemlerinden biri olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu da Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk olan kornea naklinden sonra bir ilke daha imza atıldığını aktardı.