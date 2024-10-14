Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk oldu

Yapılan seçimde 183 oy alan mevcut başkan Öztürk güven tazeledi. Seçimde Kirazcı 92, Çelik 63, Özenç 20, Özçelik de 6 oy aldı.

Öztürk, Cihan Kirazcı, Kemal Çelik, Muhammed Bilal Özenç ve Ümit Özçelik'in başkanlık için yarıştığı genel kurul Niğde Adliyesi'nde yapıldı.

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