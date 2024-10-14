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        Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk oldu

        Niğde Baro Başkanlığına Emin Alper Öztürk yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 15:11 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:11
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        Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk oldu
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        Niğde Baro Başkanlığına Emin Alper Öztürk yeniden seçildi.

        Öztürk, Cihan Kirazcı, Kemal Çelik, Muhammed Bilal Özenç ve Ümit Özçelik'in başkanlık için yarıştığı genel kurul Niğde Adliyesi'nde yapıldı.

        Yapılan seçimde 183 oy alan mevcut başkan Öztürk güven tazeledi. Seçimde Kirazcı 92, Çelik 63, Özenç 20, Özçelik de 6 oy aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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