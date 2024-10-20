Niğde'de yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Niğde'de yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Niğde'de yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
S.D (63) idaresindeki Aydoğanlar firmasına ait 51 BA 751 plakalı yolcu otobüsü, Niğde-Aksaray kara yolu Yakacık köyü yakınlarında, E.T.T. (20) yönetimindeki 34 EAD 004 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan, otobüsteki 3 kişi de kentteki hastanelere kaldırıldı.
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