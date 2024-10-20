Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Niğde'de yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 11:03 Güncelleme: 20.10.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        S.D (63) idaresindeki Aydoğanlar firmasına ait 51 BA 751 plakalı yolcu otobüsü, Niğde-Aksaray kara yolu Yakacık köyü yakınlarında, E.T.T. (20) yönetimindeki 34 EAD 004 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler, otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan, otobüsteki 3 kişi de kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Icardi'nin pozisyonunda devam kararı doğru mu?
        Icardi'nin pozisyonunda devam kararı doğru mu?
        Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor
        Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Esenyurt'ta korku gecesi: 1 yaralı
        Esenyurt'ta korku gecesi: 1 yaralı
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Oyuncak bıraktılar
        Oyuncak bıraktılar
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        F.Bahçe'nin rekorunu kırdı!
        F.Bahçe'nin rekorunu kırdı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!

        Benzer Haberler

        Niğde'de kadınlar normal doğum hakkında bilgilendirildi
        Niğde'de kadınlar normal doğum hakkında bilgilendirildi
        Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde "Ceza" konser verdi
        Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde "Ceza" konser verdi
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Muhtarlar Günü mesajı
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Muhtarlar Günü mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten Muhtarlar Günü mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten Muhtarlar Günü mesajı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan, basın mensuplarıyla buluştu
        Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan, basın mensuplarıyla buluştu