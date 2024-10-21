Niğde'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan S.E. (57), M.E. (35), E.E. (10), Ö.F.E. (2), A.E. (9), F.E. (14) ve H.E. (9), sobadan sızan karbonmonoksit gazındın zehirlendikleri gerekçesiyle Çiftlik Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.