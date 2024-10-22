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        Niğde'de bir haftada çeşitli suçlara karışan 222 kişi hakkında işlem yapıldı

        Niğde'de bir haftada çeşitli olaylara karıştıkları belirlenen 222 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:32 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:32
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        Niğde'de bir haftada çeşitli suçlara karışan 222 kişi hakkında işlem yapıldı
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        Niğde'de bir haftada çeşitli olaylara karıştıkları belirlenen 222 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14-20 Ekim'de il genelinde gerçekleştiren denetimlerde, çeşitli suçlara karıştığı gerekçesiyle 222 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı ve bunlardan 8'i tutuklandı.

        Çalışmalarda 4 tabanca, kuru sıkı tabanca, av tüfeği, bıçak, 25 litre etil alkol ve 3 litre anason aroması ele geçirildi.

        Ayrıca trafik ekiplerince yapılan denetimlerinde 15 bin 409 araç sürücüsünden ihlali tespit edilen 2 bin 599'una ceza uygulandı, 68 araç trafikten men edildi.

        Öte yandan ekiplerin 17 uyuşturucu operasyonunda yakaladığı 17 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Operasyonlarda 84,9 gram sentetik uyuşturucu, 0,57 gram esrar, 840 uyuşturucu nitelikli hap ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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