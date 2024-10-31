Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde TÜBİTAK TEYDEB destek programları tanıtıldı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde akademisyen, öğrenci ve sektör temsilcilerine TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) destek programları tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:53 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde TÜBİTAK TEYDEB destek programları tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde akademisyen, öğrenci ve sektör temsilcilerine TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) destek programları tanıtıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, TÜBİTAK-TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, akademisyenler, öğrenciler ve Niğde Teknopark bünyesindeki firmalar ile sektör temsilcileri katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin son üç yıllık süreçteki dış kaynaklı proje desteği hakkında bilgi verdi.

        Üniversitesinin TÜBİTAK Öğrenci Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında 256 projeyle 208 üniversitesi arasında 4'üncü olduğunu aktaran Uslu, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz yıl ARDEB ve TEYDEB kapsamında destek alan toplam proje sayımız 75. Bu yıl ekim ayı itibarıyla bu sayı 86'ya ulaştı. Yıl sonunda bu sayının 100'e ulaşacağını öngörüyoruz. Üniversitemiz 2021'de bu destek programında 113'üncü sırada yer aldı. Öğrenci proje desteklerinde elde ettiğimiz bu başarı dış kaynaklı araştırma projeleri kültürümüzün akademisyenlerimizin yanında öğrencilerimize de yaygınlaştığının en önemli kanıtıdır."

        Dr. Hasan Selçuk Selek de TÜBİTAK ve TEYDEB'in destek programlarının sanayinin yenilikçi kültürü ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan "İnme Günü" mesajı
        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan "İnme Günü" mesajı
        Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde'de 7. Kitap Fuarı açılacak
        Niğde'de 7. Kitap Fuarı açılacak
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti ya...
        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti ya...
        Niğde'de sağlık çalışanlarına yenidoğan canlandırma eğitimi verildi
        Niğde'de sağlık çalışanlarına yenidoğan canlandırma eğitimi verildi