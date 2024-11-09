Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi akademisyenlerine eğitim verildi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi akademisyenlerine, Öğretme ve Öğrenme Merkezi (NÖMER) tarafından program çıktıları ve ders öğrenim çıktılarının belirlenmesi ve yazılması eğitimi verildi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi akademisyenlerine, Öğretme ve Öğrenme Merkezi (NÖMER) tarafından program çıktıları ve ders öğrenim çıktılarının belirlenmesi ve yazılması eğitimi verildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, eğitime Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafiz Tok ve akademisyenler katıldı.
Bandırma 17 Eylül Üniversitesinden Doç. Dr. Cennet Göloğlu Demir, sunum yaptı.
Demir, program çıktılarıyla ders öğrenim çıktılarının nasıl belirleneceği ve yazılacağına dair örnekler sundu.
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