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        Niğde'de bir firma tarafından yaptırılacak anaokulu için protokol imzalandı

        Niğde'de, bir firma tarafından özel eğitim gereksinimi olan çocuklar için yaptırılacak anaokulu için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:06 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:06
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        Niğde'de bir firma tarafından yaptırılacak anaokulu için protokol imzalandı
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        Niğde'de, bir firma tarafından özel eğitim gereksinimi olan çocuklar için yaptırılacak anaokulu için protokol imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Vali Cahit Çelik, firmanın Genel Müdürü Ayhan Daşkın, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Şenel ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Altan katıldı.

        Özel eğitim gereksinimi olan okul öncesi çocukların eğitime erişimini artırmayı ve gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen proje kapsamında, firmanın yaptıracağı anaokulu tamamlandıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilecek.

        Törende konuşan Vali Çelik, eğitime yapılan yatırımların toplumun geleceği için büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu proje, özellikle özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımızın hayata daha güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlayacak önemli bir adımdır. Eğitimde fırsat eşitliği sağlama adına bu tür projeler oldukça kıymetlidir." ifadesini kullandı.

        Daşkın ise eğitime destek vermenin toplumsal sorumluluğun bir gereği olduğunu ifade ederek, projeyle geleceğin teminatı çocuklara değerli bir eğitim imkanı sunmayı amaçladıklarına kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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