Niğde'de sahte alkol satışı ve tefecilik yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Niğde'de sahte alkol satışı ve tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Niğde'de sahte alkol satışı ve tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte alkol satışı ve tefecilik yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.
Operasyonda, suç unsuru olarak değerlendirilen doldurulmuş 18 senet, 11 boş senet, 9 şişe sahte alkol, tefecilikte kullanıldığı belirlenen ajanda ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardın biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.
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