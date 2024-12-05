Niğde'de sahte alkol satışı ve tefecilik yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Niğde'de sahte alkol satışı ve tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte alkol satışı ve tefecilik yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.