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        NÖHÜ'de 3. Ar-Ge ve Proje Pazarı Günleri düzenlendi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) TÜBİTAK-1503 Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında desteklenen 3. Ar-Ge ve Proje Pazarı Günleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:38 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:42
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        NÖHÜ'de 3. Ar-Ge ve Proje Pazarı Günleri düzenlendi
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) TÜBİTAK-1503 Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında desteklenen 3. Ar-Ge ve Proje Pazarı Günleri gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Araştırma Dekanlığının Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği 2 gün süren etkinlikte, 9 il ve 11 üniversiteden 74 katılımcı 48 projeyle yarıştı.

        Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, programın açılışında yaptığı konuşmada, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değindi.

        Üniversitenin çalışmalarını araştırma odaklı sürdürdüğünü belirten Uslu, bilimsel çalışmaların üniversite-sanayi işbirliği temelinde endüstriye uygulanmasını ve sanayiye aktarılmasını önemsediklerini aktardı.

        Uslu, bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğe yoğun başvurunun olduğunu, ön değerlendirme sonucunda 32'si öğrenci, 7'si akademisyen ve 9'u sanayici-girişimci kategorisinde toplam 48 proje ve 74 katılımcının yarışmaya kabul edildiğini ifade etti.

        Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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