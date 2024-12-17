NÖHÜ'de 3. Ar-Ge ve Proje Pazarı Günleri düzenlendi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) TÜBİTAK-1503 Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında desteklenen 3. Ar-Ge ve Proje Pazarı Günleri gerçekleştirildi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) TÜBİTAK-1503 Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında desteklenen 3. Ar-Ge ve Proje Pazarı Günleri gerçekleştirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Araştırma Dekanlığının Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği 2 gün süren etkinlikte, 9 il ve 11 üniversiteden 74 katılımcı 48 projeyle yarıştı.
Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, programın açılışında yaptığı konuşmada, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değindi.
Üniversitenin çalışmalarını araştırma odaklı sürdürdüğünü belirten Uslu, bilimsel çalışmaların üniversite-sanayi işbirliği temelinde endüstriye uygulanmasını ve sanayiye aktarılmasını önemsediklerini aktardı.
Uslu, bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğe yoğun başvurunun olduğunu, ön değerlendirme sonucunda 32'si öğrenci, 7'si akademisyen ve 9'u sanayici-girişimci kategorisinde toplam 48 proje ve 74 katılımcının yarışmaya kabul edildiğini ifade etti.
Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.