Niğde'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 8 kişi yaralandı
Niğde'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Niğde'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Niğde-Ankara Otoyolu Alın gişelerinde, 01 PM 900 plakalı yolcu otobüsü, WZ 844 HL yabancı plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
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