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        Niğde'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 8 kişi yaralandı

        Niğde'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 10:16 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:22
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        Niğde'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Niğde'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

        Niğde-Ankara Otoyolu Alın gişelerinde, 01 PM 900 plakalı yolcu otobüsü, WZ 844 HL yabancı plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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