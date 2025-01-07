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        Niğde'de kadınlara yönelik hazırlanan proje destek aldı

        Niğde Belediyesi'nin, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından yürütülen 2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırladığı "Kadın Kooperatifleri Birleşiyor, AHİKA ile Güçleniyor" projesi destek aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 14:50 Güncelleme: 07.01.2025 - 14:50
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        Niğde'de kadınlara yönelik hazırlanan proje destek aldı
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        Niğde Belediyesi'nin, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından yürütülen 2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırladığı "Kadın Kooperatifleri Birleşiyor, AHİKA ile Güçleniyor" projesi destek aldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7 milyon 350 bin lira bütçesi olan projede, kadınların iş gücüne katılımının artırılması hedefleniyor.

        Proje kapsamında, yöresel ürünlerin çeşitliliğinin ve ticari değerinin artırılmasına yönelik şehrin farklı noktalarında 5 satış noktası kurulacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kadınların üretim süreçlerinde aktif yer aldığı, ekonomiye ve sosyal yaşama değer kattığı bir kent hedefledikleri belirterek, projenin sadece kadınların değil kentin kalkınması için büyük bir adım olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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