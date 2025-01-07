Niğde'de kadınlara yönelik hazırlanan proje destek aldı
Niğde Belediyesi'nin, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından yürütülen 2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırladığı "Kadın Kooperatifleri Birleşiyor, AHİKA ile Güçleniyor" projesi destek aldı.
Niğde Belediyesi'nin, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından yürütülen 2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırladığı "Kadın Kooperatifleri Birleşiyor, AHİKA ile Güçleniyor" projesi destek aldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7 milyon 350 bin lira bütçesi olan projede, kadınların iş gücüne katılımının artırılması hedefleniyor.
Proje kapsamında, yöresel ürünlerin çeşitliliğinin ve ticari değerinin artırılmasına yönelik şehrin farklı noktalarında 5 satış noktası kurulacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kadınların üretim süreçlerinde aktif yer aldığı, ekonomiye ve sosyal yaşama değer kattığı bir kent hedefledikleri belirterek, projenin sadece kadınların değil kentin kalkınması için büyük bir adım olduğunu kaydetti.
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