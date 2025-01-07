Niğde'de kadınlara yönelik hazırlanan proje destek aldı

Niğde Belediyesi'nin, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından yürütülen 2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırladığı "Kadın Kooperatifleri Birleşiyor, AHİKA ile Güçleniyor" projesi destek aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7 milyon 350 bin lira bütçesi olan projede, kadınların iş gücüne katılımının artırılması hedefleniyor.