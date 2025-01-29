Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28 Ocak'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde, adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 212 gram esrar, ruhsatsız 4 tabanca, ruhsatsız 3 av tüfeği, çift taraflı bıçak, muşta, döner bıçağı ve 72 mermi ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.