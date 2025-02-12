Niğde'de eğitime kar engeli

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Ayrıca açıklamada, kreş, anaokulu, ilkokula çocuğu devam eden kadın personel ile malül, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edildi.