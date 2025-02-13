Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Berat Kandili mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, bu gecenin Allah'ın kullarını bağışlayıcılığını, merhametini ve affının hissedildiği bir gece olduğunu belirtti.

Kandil gecesinin arınma gecesi olduğunu aktaran Özdemir, "Sevgili hemşehrilerim, bu mübarek gecede dualarımızı birleştirelim. Yüce Allah'tan şehrimiz ve ülkemiz için huzur, birlik ve beraberlik dileyelim. Ailelerimiz, sevdiklerimiz ve tüm insanlık için hayırlar, sağlık ve mutluluk niyaz edelim. Berat Kandili'nin huzur, birlik ve merhamet ikliminde tüm İslam aleminin ve özellikle Filistin'deki kardeşlerimizin acılarının son bulmasını diliyor, İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.