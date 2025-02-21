Niğde'de drift yapan 3 sürücüye 144 bin 503 lira ceza
Niğde'de polis ekipleri, drift yapan 3 sürücüye 144 bin 503 lira ceza uyguladı.
Niğde'de polis ekipleri, drift yapan 3 sürücüye 144 bin 503 lira ceza uyguladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kale Mahallesi'nde drift yapan 3 aracı tespit etti.
Sürücülere toplam 144 bin 503 lira ceza kesildi.
Bir araç trafikten men edildi, 2 sürücünün ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.
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