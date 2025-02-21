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        Niğde'de drift yapan 3 sürücüye 144 bin 503 lira ceza

        Niğde'de polis ekipleri, drift yapan 3 sürücüye 144 bin 503 lira ceza uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:01 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:01
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        Niğde'de drift yapan 3 sürücüye 144 bin 503 lira ceza
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        Niğde'de polis ekipleri, drift yapan 3 sürücüye 144 bin 503 lira ceza uyguladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kale Mahallesi'nde drift yapan 3 aracı tespit etti.

        Sürücülere toplam 144 bin 503 lira ceza kesildi.

        Bir araç trafikten men edildi, 2 sürücünün ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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