Niğde'de tarihi eser niteliğinde 16 obje ele geçirildi
Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 16 obje ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 16 obje ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Çukurkuyu beldesinde düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 16 obje ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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