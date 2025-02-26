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        Niğde'de tarihi eser niteliğinde 16 obje ele geçirildi

        Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 16 obje ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:03 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:06
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        Niğde'de tarihi eser niteliğinde 16 obje ele geçirildi
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        Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 16 obje ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Çukurkuyu beldesinde düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 16 obje ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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