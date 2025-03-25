Niğde Belediyesi mezarlıklarda bayram temizliği yaptı

Niğde Belediyesi, mezarlıklarda bayram temizliği gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında yollar süpürüldü, çöpler toplandı ve mezarlıklardaki otlar temizlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bayram öncesinde mezarlık temizliğine büyük önem verdiklerini belirtti.

Vatandaşların rahat şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirmesi için çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Özdemir, "Bayramlarda sevdiklerimizi anmak, dualar etmek için mezarlık ziyaretleri artıyor. Biz de belediye olarak vatandaşlarımızın daha temiz ve bakımlı bir ortamda ziyaretlerini yapabilmeleri için tüm ekiplerimizle seferber olmuş durumdayız. Çevre düzenlemeleri ve temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.