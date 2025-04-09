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        Niğde Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı

        Niğde Belediyesi, sınav haftasında üniversite öğrencilerine çorba ikramında bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:26 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:26
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        Niğde Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı
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        Niğde Belediyesi, sınav haftasında üniversite öğrencilerine çorba ikramında bulunuyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yaşadığı yoğun tempoya destek olmak amacıyla geleneksel hale getirilen çorba ikramı etkinliği 7 Nisan Pazartesi günü başladı.

        Sınav dönemi boyunca akşam saat 18.00'de Sabiha Şahenk Kütüphanesi önünde kurulan ikram noktasında, öğrencilere ücretsiz sıcak çorba ikram ediliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Emrah Özdemir, öğrencilerin sınav dönemlerinde stres ve yorgunluk yaşadıklarını belirtti.

        Özdemir, "Bu yüzden onların yanında olmak, bir bardak sıcak çorbayla da olsa yüzlerini güldürmek istedik. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin başarısı bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Eğitim hayatları boyunca her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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