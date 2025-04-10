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        Niğde Yarı Maratonu kayıtları başladı

        Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anısına düzenlenecek Niğde Yarı Maratonu için kayıtlar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:36 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:36
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        Niğde Yarı Maratonu kayıtları başladı
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        Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anısına düzenlenecek Niğde Yarı Maratonu için kayıtlar başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda koşulacak yarı maratonun kayıtları 14 Nisan'a kadar devam edecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin ve ülkenin gururu olduğunu ifade ederek, şehidin hatırasını yaşatmayı ve gençlere vatan sevgisini aşılamayı hedeflediklerini belirtti.

        Etkinlik için başvurular https://nigdeyarimaratonu.com üzerinden yapılabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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