Niğde Valisi Çelik, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açılan sergiyi gezdi

Niğde Valisi Cahit Çelik, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda emniyet teşkilatında bugüne kadar kullanılan eşyaların sergilendiği sergiyi gezdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çelik, görevli personelden sergilenen ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

Çelik, burada yaptığı açıklamada, "Devletimizin huzur ve güvenliğini temin eden, milletimizin emrinde görev yapan tüm kahraman polislerimizin Polis Haftası'nı ve 10 Nisan Polis Günü'nü tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.