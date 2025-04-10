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        Niğde Valisi Çelik, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açılan sergiyi gezdi

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda emniyet teşkilatında bugüne kadar kullanılan eşyaların sergilendiği sergiyi gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:04 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:07
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        Niğde Valisi Çelik, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açılan sergiyi gezdi
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda emniyet teşkilatında bugüne kadar kullanılan eşyaların sergilendiği sergiyi gezdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çelik, görevli personelden sergilenen ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

        Çelik, burada yaptığı açıklamada, "Devletimizin huzur ve güvenliğini temin eden, milletimizin emrinde görev yapan tüm kahraman polislerimizin Polis Haftası'nı ve 10 Nisan Polis Günü'nü tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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