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        Niğde Belediyesi parklarda bahar temizliği yaptı

        Niğde Belediyesi, parklarda bahar temizliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 12:40 Güncelleme: 14.04.2025 - 12:40
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        Niğde Belediyesi parklarda bahar temizliği yaptı
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        Niğde Belediyesi, parklarda bahar temizliği gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, parkların yeşil alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları ve dinlenme alanları temizlendi.

        Ekipler, park içi aydınlatma sistemlerini de kontrol ederek onarımlarını yapıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, baharın enerjisini parklara taşıdıklarını ifade etti.

        Özdemir, "Amacımız hemşehrilerimizin aileleriyle temiz, güvenli ve huzurlu ortamlarda zaman geçirebileceği alanlar oluşturmak. Güzel Niğde'mizi hep birlikte daha yaşanabilir hale getireceğiz. Vatandaşlarımızdan çevre temizliğine özen göstermelerini ve kamu alanlarına sahip çıkmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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