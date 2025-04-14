Niğde Belediyesi parklarda bahar temizliği yaptı

Niğde Belediyesi, parklarda bahar temizliği gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, parkların yeşil alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları ve dinlenme alanları temizlendi.

Ekipler, park içi aydınlatma sistemlerini de kontrol ederek onarımlarını yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, baharın enerjisini parklara taşıdıklarını ifade etti.

Özdemir, "Amacımız hemşehrilerimizin aileleriyle temiz, güvenli ve huzurlu ortamlarda zaman geçirebileceği alanlar oluşturmak. Güzel Niğde'mizi hep birlikte daha yaşanabilir hale getireceğiz. Vatandaşlarımızdan çevre temizliğine özen göstermelerini ve kamu alanlarına sahip çıkmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.