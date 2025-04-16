Niğde'de yöresel gıda ürünleri yapımı kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Niğde İl İrtibat Ofisi koordinasyonunda düzenlenen "Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı Kursunu" tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi.

Vali Cahit Çelik, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Niğde İl İrtibat Ofisi'ndeki törende, Niğde'nin tarım kenti olduğunu söyledi.

Kentin yüz ölçümünün büyük oranının tarımsal alan olarak kullanıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Baktığımız zaman birçok üründe Türkiye'de üretim anlamında ön planda olan illerden biriyiz. Patateste birinci sıradayız. Beyaz lahana, kuru fasulye ve çavdarda da ikinci sıradayız. Baktığınız zaman çok ciddi anlamda hem kiraz hem de domates üretimimiz söz konusu. Bu sertifika programı bizim açımızdan önemli bir program. Çünkü IPARD kendi çıktığı çağrılarda özellikle bir yeterlilik istiyor. Yöresel ürün üretme konusunda kadınlara birer altın bilezik taktık. Bizler de belediyemizle ortak şekilde kırsal kalkınmada kooperatifleri destekliyoruz."