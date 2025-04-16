Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de yöresel gıda ürünleri yapımı kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Niğde İl İrtibat Ofisi koordinasyonunda düzenlenen "Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı Kursunu" tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:19 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de yöresel gıda ürünleri yapımı kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Niğde İl İrtibat Ofisi koordinasyonunda düzenlenen "Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı Kursunu" tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi.

        Vali Cahit Çelik, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Niğde İl İrtibat Ofisi'ndeki törende, Niğde'nin tarım kenti olduğunu söyledi.

        Kentin yüz ölçümünün büyük oranının tarımsal alan olarak kullanıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Baktığımız zaman birçok üründe Türkiye'de üretim anlamında ön planda olan illerden biriyiz. Patateste birinci sıradayız. Beyaz lahana, kuru fasulye ve çavdarda da ikinci sıradayız. Baktığınız zaman çok ciddi anlamda hem kiraz hem de domates üretimimiz söz konusu. Bu sertifika programı bizim açımızdan önemli bir program. Çünkü IPARD kendi çıktığı çağrılarda özellikle bir yeterlilik istiyor. Yöresel ürün üretme konusunda kadınlara birer altın bilezik taktık. Bizler de belediyemizle ortak şekilde kırsal kalkınmada kooperatifleri destekliyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!
        Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!
        PlayStation'dan şok zam!
        PlayStation'dan şok zam!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!

        Benzer Haberler

        İşitme engelli milli tekvandocu Didem'in hedefi olimpiyat şampiyonluğu
        İşitme engelli milli tekvandocu Didem'in hedefi olimpiyat şampiyonluğu
        Niğde'de öğrencilere gıda güvenliği farkındalık eğitimi verildi
        Niğde'de öğrencilere gıda güvenliği farkındalık eğitimi verildi
        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı
        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Turizm Haftası mesajı
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Turizm Haftası mesajı
        Çocuk işçi, iş kazasında hayatını kaybetti
        Çocuk işçi, iş kazasında hayatını kaybetti
        Niğde'de geriş dönüşüm fabrikasındaki kazada bir işçi hayatını kaybetti
        Niğde'de geriş dönüşüm fabrikasındaki kazada bir işçi hayatını kaybetti