Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, gümrük kaçağı 27 cep telefonu ve 29 emtia ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.