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        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 10:47 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:48
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        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlıların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, gümrük kaçağı 27 cep telefonu ve 29 emtia ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.