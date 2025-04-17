Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Giriş: 17.04.2025 - 10:47 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:48
Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, gümrük kaçağı 27 cep telefonu ve 29 emtia ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.