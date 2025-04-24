Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 984,5 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, hassas terazi ve 25 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ayrıca, iki suçtan 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari de yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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