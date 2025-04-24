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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 17:20 Güncelleme: 24.04.2025 - 17:22
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 984,5 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, hassas terazi ve 25 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Ayrıca, iki suçtan 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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