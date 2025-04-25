Niğde'de Yeşilay'ın çalışmaları anlatıldı

Niğde'de Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yürütülen çalışmalar anlatıldı.

Niğde Yeşilay Şube Başkanı Hayri Yıldız, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kapılarının tüm bağımlılıklarla ilgili sorun yaşayanlara ve ailelerine açık olduğunu dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Her geçen gün madde çeşidi artıyor. Sentetik uyuşturucular oldukça fazlalaşmaya başladı. Kolluk kuvvetlerimiz bu konunun arz kısmıyla mücadele ediyor. Yeşilay olarak da talep ve tedavi kısmı bizi ilgilendiriyor. YEDAM'da bu 5 bağımlılık türünün tedavisini ücretsiz yapmaktayız. Türkiye genelinde YEDAM numarası 115, bu bilinmesi gereken bir numara. 115'i arayarak bağımlı bireyler bize ulaşabilirler. Yalnız bağımlılık kısır bir döngüdür. Mutlaka tedaviye sürekli devam edilmelidir. Geçen yıllarda belediyeyle bir protokol imzaladık ve tedaviye gelecek bireylerden yol ücreti alınmayacak."