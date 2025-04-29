Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor ve Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 268 sentetik hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, aseton ve 91 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.