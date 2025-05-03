Niğde Valisi Çelik, Karaman-Ulukışla hızlı tren hattını inceledi
Niğde Valisi Cahit Çelik, Karaman-Ulukışla hızlı tren hattında incelemede bulundu.
Niğde Valisi Cahit Çelik, Karaman-Ulukışla hızlı tren hattında incelemede bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulukışla Kaymakam Vekili Yunus Köse de Vali Çelik'e eşlik etti.
Hızlı tren hattında incelemede bulunan Çelik, yetkililerden proje hakkında bilgi aldı.
Çelik, incelemenin ardından çalışanlarla sohbet etti ve kolaylıklar diledi.
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