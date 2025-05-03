Niğde Valisi Çelik, Karaman-Ulukışla hızlı tren hattını inceledi

Çelik, incelemenin ardından çalışanlarla sohbet etti ve kolaylıklar diledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulukışla Kaymakam Vekili Yunus Köse de Vali Çelik'e eşlik etti.

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