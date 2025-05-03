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        Niğde Valisi Çelik, Karaman-Ulukışla hızlı tren hattını inceledi

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Karaman-Ulukışla hızlı tren hattında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 10:52 Güncelleme: 03.05.2025 - 10:54
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        Niğde Valisi Çelik, Karaman-Ulukışla hızlı tren hattını inceledi
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, Karaman-Ulukışla hızlı tren hattında incelemede bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulukışla Kaymakam Vekili Yunus Köse de Vali Çelik'e eşlik etti.

        Hızlı tren hattında incelemede bulunan Çelik, yetkililerden proje hakkında bilgi aldı.

        Çelik, incelemenin ardından çalışanlarla sohbet etti ve kolaylıklar diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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