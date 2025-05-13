Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "Kadraj İletişim Günleri" etkinliği düzenlendi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde (NÖHÜ) "Kadraj İletişim Günleri" etkinliği söyleşilerle devam etti.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde (NÖHÜ) "Kadraj İletişim Günleri" etkinliği söyleşilerle devam etti.
Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde NÖHÜ İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen etkinliğin ikinci gününde konuklar, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.
Söyleşide konuşan Anadolu Ajansı
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