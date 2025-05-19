Bor'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş ve Belediye Başkanı Serkan Baran tarafından verildi.

Bor ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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