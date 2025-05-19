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        Bor'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Bor ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 12:41 Güncelleme: 19.05.2025 - 12:47
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        Bor'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Bor ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene Bor Şehir Stadyumu'nda devam edildi.

        Programda, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları, jimnastik, boks ve okçuluk gösterileri sundu.

        Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş ve Belediye Başkanı Serkan Baran tarafından verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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