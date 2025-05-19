Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Aladağlar'da Gana uyruklu bir kişinin cesedi bulundu

        Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyü Aladağlar Karayalak mevkisinde Gana uyruklu bir kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 20:09 Güncelleme: 19.05.2025 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aladağlar'da Gana uyruklu bir kişinin cesedi bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyü Aladağlar Karayalak mevkisinde Gana uyruklu bir kişinin cesedi bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Karayalak mevkisinde dağcılık faaliyeti yürüten grubun bir erkek cesedi gördüğü bildirildi.

        İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildiği aktarılan açıklamada, ilk incelemede cesedin Gana uyruklu N.A'ya ait olduğunun belirlendiği kaydedildi.

        N.A'nın vücudunda kesici veya delici izine rastlanmadığı belirtilen açıklamada, "İlk değerlendirmelere göre, dağcılık faaliyeti sırasında donma sonucu hayatını kaybettiği düşünülmüştür. Kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesinin ardından belirlenecektir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vladimir Putin-Donald Trump görüşmesi sona erdi
        Vladimir Putin-Donald Trump görüşmesi sona erdi
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması!
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        İki yıldız, tek başkan: Dursun Özbek
        İki yıldız, tek başkan: Dursun Özbek
        19 Mayıs yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı
        19 Mayıs yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        Victor hakkında her şey
        Victor hakkında her şey

        Benzer Haberler

        Bor'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Bor'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Niğde'de "19 Mayıs" dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi
        Niğde'de "19 Mayıs" dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi
        Niğde Belediyesi uçurtma şenliği düzenleyecek
        Niğde Belediyesi uçurtma şenliği düzenleyecek
        Belediye Başkanı Özdemir'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra...
        Belediye Başkanı Özdemir'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra...
        NÖHÜ'de "Hayata Gülümse: MS Hastalığında Farkındalık Projesi" tanıtıldı
        NÖHÜ'de "Hayata Gülümse: MS Hastalığında Farkındalık Projesi" tanıtıldı
        Niğde'de sürücü ve yolcular trafik kuralları hakkında bilgilendirildi
        Niğde'de sürücü ve yolcular trafik kuralları hakkında bilgilendirildi