Aladağlar'da Gana uyruklu bir kişinin cesedi bulundu

N.A'nın vücudunda kesici veya delici izine rastlanmadığı belirtilen açıklamada, "İlk değerlendirmelere göre, dağcılık faaliyeti sırasında donma sonucu hayatını kaybettiği düşünülmüştür. Kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesinin ardından belirlenecektir." ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karayalak mevkisinde dağcılık faaliyeti yürüten grubun bir erkek cesedi gördüğü bildirildi.

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