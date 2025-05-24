GÜNCELLEME - Niğde'de baraj gölüne düşen çocuk öldü

Öte yandan olay yerinde çalışmaları takip eden Niğde Valisi Cahit Çelik, F.K'nin ailesiyle de görüştü.

Daha sonra bir ihbar üzerine yeniden arama çalışması başlatıldı. Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polislerin de katıldığı son aramada çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Arkadaşı, durumu çocuğun yakınlarına bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

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