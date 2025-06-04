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        Niğde'de Kurban Bayramı nedeniyle çeşitli tedbirler alındı

        Niğde'de Kurban Bayramı'nda kent genelinde 2 bin 344 emniyet ve jandarma personeli görev yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 10:14 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:14
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        Niğde'de Kurban Bayramı nedeniyle çeşitli tedbirler alındı
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        Niğde'de Kurban Bayramı'nda kent genelinde 2 bin 344 emniyet ve jandarma personeli görev yapacak.

        Valilikten yapılan açıklamada, 5-9 Haziran tarihleri arasında kent genelinde 680 ekip ve 2 bin 344 emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağı belirtildi.

        Açıklamada, dron destekli denetimlerin gerçekleştirileceği, trafik kontrolü, sağlık hizmetleri, yangın tedbirleri, sosyal hizmet ziyaretleri, toplu taşıma düzenlemeleri ve altyapı kontrolleri gibi birçok alanda ilgili kurumların işbirliği içinde sahada olacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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