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        Niğde'de 11 olay aydınlatıldı

        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 faili meçhul olay aydınlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 14:44 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:44
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        Niğde'de 11 olay aydınlatıldı
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        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 faili meçhul olay aydınlatıldı.

        Ekiplerce olay yerlerinden toplanan deliller, parmak izi analizleri, kriminal laboratuvar çalışmaları ve dijital incelemeler sonucunda olayların failleri tek tek tespit edildi.

        Güvenlik ekiplerinin titizlikle yürüttükleri çalışmalar sonucunda 11 olay aydınlatıldı.​​​​​​​

        Ekiplerin başarılı çalışmaları sonucunda, 5 hırsızlık olayı, 1 yangın, 1 ölümlü trafik kazası, 1 şüpheli ölüm, 1 intihar, 1 elektrik çarpması sonucu oluşan kaza ve 1 terör amaçlı olay çözüme kavuşturuldu.

        Bilimsel ve teknik incelemelerin ardından olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 9 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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