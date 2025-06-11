Niğde'de 11 olay aydınlatıldı
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 faili meçhul olay aydınlatıldı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 faili meçhul olay aydınlatıldı.
Ekiplerce olay yerlerinden toplanan deliller, parmak izi analizleri, kriminal laboratuvar çalışmaları ve dijital incelemeler sonucunda olayların failleri tek tek tespit edildi.
Güvenlik ekiplerinin titizlikle yürüttükleri çalışmalar sonucunda 11 olay aydınlatıldı.
Ekiplerin başarılı çalışmaları sonucunda, 5 hırsızlık olayı, 1 yangın, 1 ölümlü trafik kazası, 1 şüpheli ölüm, 1 intihar, 1 elektrik çarpması sonucu oluşan kaza ve 1 terör amaçlı olay çözüme kavuşturuldu.
Bilimsel ve teknik incelemelerin ardından olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 9 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.
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