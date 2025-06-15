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        Niğde'de tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Niğde'de, tır ile çarpışan motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 19:29 Güncelleme: 15.06.2025 - 19:29
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        Niğde'de tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Niğde'de, tır ile çarpışan motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, E.K yönetimindeki 68 ABT 646 plakalı tır, Adana-Ulukışla kara yolu Bereke köyü yakınlarında Afganistan uyruklu Z.Ö'nün kullandığı plakası belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

        Kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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