Niğde'de sahte içki operasyonunda 1 gözaltı
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çiftlik İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sahte içki imalat ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda sahte içki, 2 alkol yapım kiti, 1 alkol yapımında kullanılan bidon ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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