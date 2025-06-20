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        Niğde'de sahte içki operasyonunda 1 gözaltı

        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:08 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:08
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        Niğde'de sahte içki operasyonunda 1 gözaltı
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        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Çiftlik İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sahte içki imalat ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda sahte içki, 2 alkol yapım kiti, 1 alkol yapımında kullanılan bidon ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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