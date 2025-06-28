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        NÖHÜ'de "Bilim Kafe" etkinliği düzenlendi

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesince (NÖHÜ) düzenlenen "Bilim Kafe" buluşmalarında üniversitenin tarımsal uygulama çalışmaları ve tarım vizyonu anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 17:19 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:20
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        NÖHÜ'de "Bilim Kafe" etkinliği düzenlendi
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        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesince (NÖHÜ) düzenlenen "Bilim Kafe" buluşmalarında üniversitenin tarımsal uygulama çalışmaları ve tarım vizyonu anlatıldı.

        Niğde Kale 100. Yıl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan NÖHÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, tarım konusunda ileri teknolojileri uygulayan bir fakülte olduklarını söyledi.

        Fakültede bilimsel konularda kendisini çok iyi yetiştirmiş öğretim üyelerinin görev aldığını belirten Şekeroğlu, şunları kaydetti:

        "Amacımız tarımsal alanda faaliyet gösteren üreticilerimize yeni tarım vizyonu olarak dijital tarım uygulamaları hakkında bilgi vermektir. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi önümüzdeki yıllarda Türk tarımında tarımsal politikaların belirlenmesinde öncü rol oynayacaktır. Bu bağlamda Niğde’de bir takım çalışmalara başladık ve bu çalışmalarda belli bir seviyeye geldik. Bizim tarım da iki desenimiz var. Birisi bitkisel üretim, diğeri ise hayvansal üretimdir. Bu kapsamda araştırma ve uygulama merkezlerimizde, bitkiler ve hayvansal üretime dair ıslah araştırma ve çalışmalarımız devam ediyor."

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