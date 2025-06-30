Niğde'de sıcaklar yerini serin havaya bıraktı
Niğde'de sıcaklık 10-12 derece düşünce bazı vatandaşlar kışlıklarını giydi.
Niğde'de sıcaklık 10-12 derece düşünce bazı vatandaşlar kışlıklarını giydi.
Kentte son bir haftada 30 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar,10-12 derecelik ani düşüşle yerini serin havaya bıraktı.
Serin havayla birlikte bazı vatandaşların mont ve kabanlarını giydiği görüldü.
Şadırvan Park'ta oturan vatandaşlardan Hüseyin Aşkın, bugün 30 Haziran olmasına rağmen üşüdüğü için kaban giydiğini söyledi.
Duran Altındal ise "Dün kısa kolluyla geziyordum ancak bugün hava biraz sert olduğu için ben de mont giydim." dedi.
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