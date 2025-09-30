Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:52 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:52
        Niğde'de kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 26-29 Eylül'de ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve tabancaya ait 8 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

