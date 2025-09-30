Niğde'de kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 26-29 Eylül'de ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik çalışma yürüttü.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve tabancaya ait 8 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
