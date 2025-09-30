Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de yapımı tamamlanan "Glutensiz Büfe"nin açılışı yapıldı

        Niğde Belediyesince çölyak hastaları için yaptırılan "Glutensiz Büfe" düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 13:33 Güncelleme: 30.09.2025 - 13:36
        Niğde'de yapımı tamamlanan "Glutensiz Büfe"nin açılışı yapıldı
        Niğde Belediyesince çölyak hastaları için yaptırılan "Glutensiz Büfe" düzenlenen törenle açıldı.

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Şadırvan Park'ta düzenlenen törenin açılışında yaptığı konuşmada, kentte 1000 ailenin üzerinde çölyak hastası olduğunu söyledi.

        Çölyak hastalarının glutensiz ürün bulmakta zorlandıklarına dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

        "Çölyak hastaları, Niğde'de glutensiz ürün bulamadıklarını ve dışarıdan kargoyla getirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Belediye şirketimizle böyle bir çalışma başlattık. Şu an burada 30'un üzerinde ürün var. Çoğunu belediye olarak biz üretiyoruz ve bunların devamı gelecek. Sadece çölyak hastaları değil birçok hemşehrimiz de buradan faydalanacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

