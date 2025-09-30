Niğde'de yapımı tamamlanan "Glutensiz Büfe"nin açılışı yapıldı

Niğde Belediyesince çölyak hastaları için yaptırılan "Glutensiz Büfe" düzenlenen törenle açıldı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Şadırvan Park'ta düzenlenen törenin açılışında yaptığı konuşmada, kentte 1000 ailenin üzerinde çölyak hastası olduğunu söyledi.

Çölyak hastalarının glutensiz ürün bulmakta zorlandıklarına dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Çölyak hastaları, Niğde'de glutensiz ürün bulamadıklarını ve dışarıdan kargoyla getirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Belediye şirketimizle böyle bir çalışma başlattık. Şu an burada 30'un üzerinde ürün var. Çoğunu belediye olarak biz üretiyoruz ve bunların devamı gelecek. Sadece çölyak hastaları değil birçok hemşehrimiz de buradan faydalanacaktır."