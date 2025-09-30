Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de kuraklık çiftçilerin ekim takvimini geciktiriyor

        Niğde'de değişen iklim, azalan yer altı suları ve kuraklık nedeniyle kıraçlaşan topraklar çiftçinin ekim takvimini etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 10:17 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de kuraklık çiftçilerin ekim takvimini geciktiriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde'de değişen iklim, azalan yer altı suları ve kuraklık nedeniyle kıraçlaşan topraklar çiftçinin ekim takvimini etkiliyor.

        Bölgede toprak verimliliğinin düşmesi ve yağışların yetersizliği nedeniyle çiftçiler ekim işlerini planladıkları tarihten daha geç başlatmak zorunda kalıyor.

        Bölgede çiftçilik yapan Habil Ünlüer, AA muhabirine, çiftçilerin bu yıl kuraklığı fazlasıyla hissettiklerini söyledi.

        Daha önceki yıllarda kuraklığın hafif geçtiğini belirten Ünlüer, şunları kaydetti:

        "Eskiden de böyle kuraklıklar olurdu ama toprak bu şekilde bitmiş değildi. Şimdiye kadar tarlamızın hazır olması, ekime de başlamamız lazımdı fakat cesaret edemiyoruz. Ekip ekmemekte kararsızız, şu durumda da yağışı bekliyoruz. Yağış olmazsa ekme taraftarı değiliz. Yer altı suyu da bitti. Üzülüyorum, ülke ekonomisine bu yıl 200-300 ton mahsul vermem gerekirdi, 50-60 ton verdim."

        Kuraklık nedeniyle toprağın ilk etapta yağış görüp demini almadıkça ekmenin doğru olmadığını dile getiren Ünlüer, "Çünkü az yağmur yağarsa tohum çillenir ve kurur gider. Yağışların bol ve düzenli olması lazım. Daha önce 10-15 güne bir yağış oluyordu, şimdi nisandan beri yağış olmuyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"

        Benzer Haberler

        İklim değişikliğine karşı dijital tarım tavsiyesi
        İklim değişikliğine karşı dijital tarım tavsiyesi
        Gazdan zehirlenen anne ile kızı yan yana toprağa verildi
        Gazdan zehirlenen anne ile kızı yan yana toprağa verildi
        Niğde'de 920 litre kaçak içki ele geçirildi
        Niğde'de 920 litre kaçak içki ele geçirildi
        Niğde'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Niğde'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Çobanların hayvan otlatma kavgası: 1 ölü
        Çobanların hayvan otlatma kavgası: 1 ölü
        Niğde'de tüpten sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti
        Niğde'de tüpten sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti