Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        İklim değişikliğine karşı dijital tarım tavsiyesi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Ünal, tarımda deneme yanılma yoluyla yapılan birçok uygulamanın artık dijital teknolojilerle veriye dayalı yapılması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 09:59 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        İklim değişikliğine karşı dijital tarım tavsiyesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Ünal, tarımda deneme yanılma yoluyla yapılan birçok uygulamanın artık dijital teknolojilerle veriye dayalı yapılması gerektiğini belirtti.

        Ünal, AA muhabirine, değişen iklim şartlarına karşı dijital teknolojiler sayesinde tarlanın dilini çözdüklerini ve ona uygun üretim yaptıklarını söyledi.

        Sensörlerle ölçüm yapılarak bitkinin ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

        "Dron gibi teknolojilerle tarlanın kuş bakışı görüntüsünü alarak nerde bitki zayıflamış veya neye ihtiyacı olduğunu tespit edebiliyoruz. Böylece lokal olarak da ilaç ve birtakım uygulamaları yapabiliyoruz. İklim değişikliğinde dijital teknolojinin etkisi büyük çünkü iklim değişikliği demek belirsizlik demektir. Ne zaman yağmurun yağacağı, sıcaklıkların ne olacağı belli değil. Bu tür teknolojilerle veri ölçümleri yaparak ileriye dönük tahminler ve öngörülü tarım yapabiliyoruz. Sürdürülebilir tarım açısından bu teknolojileri tarıma adapte edebilirsek büyük başarı sağlayacağını düşünüyorum. Çiftçi, bu teknolojileri kullanarak kaliteli ürünü daha az maliyet ve enerji harcayarak üretebilecek."

        Ünal, çiftçilerin bu teknolojileri araştırmasını ve öğrenmekten korkmamasını tavsiye etti.

        Dijital teknolojilerin çiftçilerin maliyetini azaltacağını belirten Ünal, şunları kaydetti:

        "Tarım açısından önemli bir ülkeyiz ve bu tür teknolojilerin büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Köylerde üretim yapan çiftçilerin yaş ortalaması bir hali yüksek. Bu tür teknolojileri kullandığımızda genç kuşakların da bu teknolojilere ilgi göstereceği için tarıma odağını çevireceğini düşünüyorum. Gençlerin bu teknolojilere merakı artıyor. Bu teknolojiyi öğrendikten sonra üretim yapmak istediğini ve girişimcilik hevesi olduğunu görüyoruz. Gençlerin de tarıma dört kolla sarılmasıyla beraber tarımın ülkemiz açısından çok büyük potansiyel oluşturacağını düşünüyorum."

        Tarıma teknolojiyi entegre eden ilk fakülte olduklarını anımsatan Ünal, bu fakülteden mezun olan öğrencilerin Türkiye'de önemli bir konuma geleceğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"

        Benzer Haberler

        Niğde'de kuraklık çiftçilerin ekim takvimini geciktiriyor
        Niğde'de kuraklık çiftçilerin ekim takvimini geciktiriyor
        Gazdan zehirlenen anne ile kızı yan yana toprağa verildi
        Gazdan zehirlenen anne ile kızı yan yana toprağa verildi
        Niğde'de 920 litre kaçak içki ele geçirildi
        Niğde'de 920 litre kaçak içki ele geçirildi
        Niğde'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Niğde'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Çobanların hayvan otlatma kavgası: 1 ölü
        Çobanların hayvan otlatma kavgası: 1 ölü
        Niğde'de tüpten sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti
        Niğde'de tüpten sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti