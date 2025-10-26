Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Dede mirası arıcılığı üçüncü kuşak temsilci olarak sürdürüyor

        AHMET DEMİRCAN - Niğde'de yaşayan 41 yaşındaki Ahmet Yetkin, dede mesleği arıcılığı üçüncü kuşak temsilcisi olarak 26 yıldır sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 11:10 Güncelleme: 26.10.2025 - 11:10
        Dedesi ve babasının mesleği arıcılığı devam ettiren Yetkin, merkeze bağlı Küçük köyündeki Melendiz Dağı'nın 1900 rakımlı bölgesinde bal üretiyor.

        Bor ilçesinde yaşayan ve arılarına bakmak için her gün yaklaşık 30 kilometre yol kateden Yetkin, babasından devraldığı 200 kovanı 600 kovana çıkardı.

        Babasının kendisini Sivas'a götürmesiyle arıcılık serüvenine başlayan Yetkin, yaklaşık 26 yıldır dede mesleğine devam ediyor.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü mezunu Ahmet Yetkin, AA muhabirine, 1998'de babasıyla gittikleri Sivas'ta yaklaşık bir ay kovanların başında kaldığını ve arıcılık sevgisinin orada başladığını söyledi.

        Lise ve üniversite eğitiminin ardından arıcılığa yöneldiğini anlatan Yetkin, bu alanda kendini geliştirerek geleneği babasından devraldığını ifade etti.

        - "Arıcılık bir sevgi, bir aşk diyebiliriz"

        Kovanları babasından aldıktan sonra çoğalttığını belirten Yetkin, şöyle devam etti:

        "Ben de gelecek nesillere dedemden kalma bu mesleği devretmeyi düşünüyorum. Oğlum ve kızlarımı zaman zaman getirip bazı işleri onlara yaptırarak bu mesleği öğretiyorum. Aslında arıcılığı bir meslek olarak görmüyorum. Arıcılık bir sevgi, bir aşk diyebiliriz. Babamdan 200 kovanla devraldığım arıcılık mesleğini, yaklaşık 5 senede 600 kovana çıkarttım. Şu anda 600 arılı kovanım var ve bu mesleği severek yapıyorum. 80 yaşındaki babam 10-15 senedir arıcılık yapmamasına rağmen, 1900'lü rakımlara benimle gelip arılarla vakit geçiriyor. Onlarla ilgileniyor, benim eksiklerimi görüyor, onlar hakkında bilgi veriyor."

        Yetkin, arılar hakkında babasından öğreneceği çok şeyin olduğunu ve takıldığı yerde babasına danıştığını dile getirdi.

        Babasıyla bilgi alışverişinin devam ettiğini vurgulayan Yetkin, "Kışın Çukurova bölgesine, sıcak bölgelere arıyı indirip baharda verim arttırması için elma bahçelerine koyuyoruz. Mayısta da 1900'lü rakımlara çıkarıp yaz serüvenimiz başlıyor. Biraz zorlu şartlarda her gün 30 kilometre yolu gelip arıların kontrolünü yapıyorum. Arılarla artık bir aile gibiyiz. Onların yanına geldiğim zaman huzur buluyorum ve keyif alıyorum." diye konuştu.

        Yetkin, arıcılığın doğa ve insanlık için önemli olduğunun altını çizerek, "Arı olmazsa bir çiçeğin döllenmesi, meyvenin gelişmesi olmaz. Doğal yollarla meyvelerin meydana gelmesinde etken bir madde." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

