        Niğde Haberleri

        Niğde'de dağcılar Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılında Aladağlar'a tırmandı

        Niğde'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla dağcılar, Aladağlar'daki Emler Zirvesi'ne tırmandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 20:25 Güncelleme: 26.10.2025 - 20:25
        Niğde'de dağcılar Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılında Aladağlar'a tırmandı
        Niğde'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla dağcılar, Aladağlar'daki Emler Zirvesi'ne tırmandı.

        Sokullupınar Kamp Alanı'na farklı illerden gelip kamp kuran 102 dağcı, sabah 04.00'te tırmanışa geçerek, öğle vakti Emler Zirvesi'ne ulaştı.

        Niğde Valisi Cahit Çelik de dağcılara eşlik ederek Emler Zirvesi'ne tırmandı

        Dağcılar zirvede Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu ve İstiklal marşı okudu.

        Zirvede bir süre dinlenen dağcılar daha sonra kamp alanına döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

