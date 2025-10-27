Niğde'de tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefeciliği örgütlü olarak yaptıkları tespit edilen 4 zanlının adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, farklı kişiler adına düzenlenmiş 5 milyon 176 bin liralık 30 senet, 9 milyon 502 bin 950 liralık 6 çek, 74 boş senet, noterden alınmış 18 belge, senet tevdi bordrosu ve 6 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
