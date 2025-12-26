Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de arazide yanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

        Niğde'de arazide yanmış erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 17:31 Güncelleme: 26.12.2025 - 17:31
        Niğde'de arazide yanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
        Niğde'de arazide yanmış erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kayardı Mahallesi Titreyen Çayırı mevkisindeki boş arazide bir kısmı yanmış erkek cesedi bulunmasıyla ilgili şüpheli R.A'nın, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

        Merkeze bağlı Kayaardı Mahallesi Titreyen Çayırı mevkisinde 24 Aralık'ta bir kişiyi yerde hareketsiz görenler durumu yetkililere bildirmiş, ekiplerce yapılan kontrolde yanarak hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 55 yaşındaki A.A. olduğu tespit edilmişti.

        Olayı gerçekleştirdiği belirlenen R.A. dün gözaltına alınmıştı.

