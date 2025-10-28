Üniversitenin tarım arazilerinde su tüketimini azaltmak amacıyla "ponza taşı" kullanılıyor

AHMET DEMİRCAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin (NÖHÜ) tarım arazilerinde toprağı yumuşatması, ıslah etmesi ve su tüketimini azaltması amacıyla ponza taşı kullanılıyor.

Üniversitenin Bor ilçesindeki Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ıslah edilen yaklaşık 250 dönümlük alana ponza taşı serpildi.

Uygulamayla arazilere gelen doğal kaynak sularının verimli kullanılması ve sulama maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.

Üniversite, merkezdeki bitki gelişimi için elverişsiz toprakların ıslahında ve topraksız tarımda da ponza taşını kullanmayı hedefliyor.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, AA muhabirine, merkezde geçen ay 100 dönümlük araziye korunga ekildiğini söyledi.

Bu ay içerisinde de 100 dönümlük alana tritikale ekildiğini anlatan Uslu, şöyle konuştu:

"Burada en önemli noktalardan biri, bu bölgede üretilen ponza taşıyla toprağımızı ıslah etmeye çalışıyoruz. Ponza taşıyla yapmak istediğimiz uygulamaların en önemlisi su verme miktarını düşürmek. Ponza taşı belirli bir oranda suyu içinde tutuyor ve bir süre toprağın nemli kalmasını sağlıyor. Bu bakımdan tarımsal araştırma merkezimiz her geçen gün tarımsal etkinliğini artıracak ve bu alanlar ıslah edilecek."