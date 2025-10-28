Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Üniversitenin tarım arazilerinde su tüketimini azaltmak amacıyla "ponza taşı" kullanılıyor

        AHMET DEMİRCAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin (NÖHÜ) tarım arazilerinde toprağı yumuşatması, ıslah etmesi ve su tüketimini azaltması amacıyla ponza taşı kullanılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:20 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversitenin tarım arazilerinde su tüketimini azaltmak amacıyla "ponza taşı" kullanılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AHMET DEMİRCAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin (NÖHÜ) tarım arazilerinde toprağı yumuşatması, ıslah etmesi ve su tüketimini azaltması amacıyla ponza taşı kullanılıyor.

        Üniversitenin Bor ilçesindeki Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ıslah edilen yaklaşık 250 dönümlük alana ponza taşı serpildi.

        Uygulamayla arazilere gelen doğal kaynak sularının verimli kullanılması ve sulama maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.

        Üniversite, merkezdeki bitki gelişimi için elverişsiz toprakların ıslahında ve topraksız tarımda da ponza taşını kullanmayı hedefliyor.

        Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, AA muhabirine, merkezde geçen ay 100 dönümlük araziye korunga ekildiğini söyledi.

        Bu ay içerisinde de 100 dönümlük alana tritikale ekildiğini anlatan Uslu, şöyle konuştu:

        "Burada en önemli noktalardan biri, bu bölgede üretilen ponza taşıyla toprağımızı ıslah etmeye çalışıyoruz. Ponza taşıyla yapmak istediğimiz uygulamaların en önemlisi su verme miktarını düşürmek. Ponza taşı belirli bir oranda suyu içinde tutuyor ve bir süre toprağın nemli kalmasını sağlıyor. Bu bakımdan tarımsal araştırma merkezimiz her geçen gün tarımsal etkinliğini artıracak ve bu alanlar ıslah edilecek."

        - "Sulama maliyeti de azalmış olacak"

        Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı ile Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu da Türkiye'nin ponza taşında önemli kaynakları olduğuna işaret etti.

        Bu kaynaklardan birine sahip olan Niğde'de, toprak yapısının kireçli olduğuna dikkati çeken Şekeroğlu, şunları kaydetti:

        "Ponza taşının kullanılmasıyla toprak yumuşayacak, toprağın su tutma kapasitesi artacak. Dolayısıyla ekim yapılan alanlarda bitkinin su ihtiyacı azalacak. Özellikle su kısıtı olan bölgeler açısından ponza önemli bir kaynak olarak görülüyor. Sadece bitkisel üretim açısından değil, hayvansal üretim açısından da çok önemli. Ponzanın toprağı ıslah edici özelliği de var. Üniversitemizde ponza taşıyla ilgili çalışmaları başlattık. Biz de araştırma merkezinde yaklaşık 250-300 dekar arazide ponza kullanarak sonuçları görmek istiyoruz. Ponza taşını koyduğumuzda su kısa süre içerisinde aşağıya gitmiyor. Daha az su kullanacağımız için sulu tarım yapmayacağımız yerlerde de yine yağmur ve kar suları kısa süre içerisinde yok olmayacak, uzun süre toprakta kalacak. Dolayısıyla sulama maliyeti de azalmış olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Papa'nın Türkiye programı belli oldu
        Papa'nın Türkiye programı belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor

        Benzer Haberler

        Niğde'de kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Niğde'de tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Niğde'de tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Niğde'de "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Programı" düzenlendi
        Niğde'de "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Programı" düzenlendi
        Niğde Valisi Çelik'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Niğde'de dağcılar Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılında Aladağlar'a tırman...
        Niğde'de dağcılar Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılında Aladağlar'a tırman...