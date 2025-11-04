Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Niğde merkez, Bor ve Çiftlik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 14:42 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:42
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çiftlik İlçe Amirliği ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 28 Ekim- 2 Kasım'da yürüttüğü çalışmada 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 35 gram sentetik uyuşturucu, 64 sentetik hap, hassas terazi ve cam aparatı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

