Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Niğde merkez, Bor ve Çiftlik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çiftlik İlçe Amirliği ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 28 Ekim- 2 Kasım'da yürüttüğü çalışmada 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 35 gram sentetik uyuşturucu, 64 sentetik hap, hassas terazi ve cam aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.