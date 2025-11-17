Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Niğde'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 11:03 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye başvurdu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şikayet öncesinde pastırma tükettikleri belirlenen O.K. (53), B.K. (26), A.E.T. (12), M.K. (77) ve C.U'nun (57) zehirlenme şüphesiyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğu ifade edildi.

        Açıklamada, durumun besin zehirlenmesi şüphesi kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

        Ağır durumda olan herhangi bir hastanın bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Süreç ilgili sağlık birimlerince yakından takip edilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince olayla ilişkili olabileceği değerlendirilen gıda ürünleri ve temin noktalarına yönelik gerekli denetim ve numune alma işlemlerine başlanmış olup süreç titizlikle yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan, hastaneye başvuran 3 kişinin taburcu edildiği, B.K ve A.E.T'nin tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı

        Benzer Haberler

        Kışlık ekmekler imece usulüyle hazırlanıyor
        Kışlık ekmekler imece usulüyle hazırlanıyor
        Şehit Astsubay Başçavuş Özkan, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Astsubay Başçavuş Özkan, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Astsubay Başçavuş Özcan, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Astsubay Başçavuş Özcan, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Burak Özkan, memleketi Niğde'de toprağa verildi
        Şehit Burak Özkan, memleketi Niğde'de toprağa verildi
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Ahıska Türkü akademisyen Türkiye'ye borcunu öğrenci yetiştirerek ödüyor
        Ahıska Türkü akademisyen Türkiye'ye borcunu öğrenci yetiştirerek ödüyor